وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، الاثنين، أن المذكرة التي وقّعها كلٌ من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية شياو فمج، تهدف لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية والسلامة الجوية وأمن الطيران.



وناقش الجانبان عقب مراسم التوقيع سبل التعاون في مجال الطيران المدني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الترابط العالمي وكيفية استثمار الفرص التنموية.