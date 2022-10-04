الرئيس العراقى يبحث مع السفير المصرى لدى بغداد تعزيز العلاقات بين البلدين

كتب عبد الوهاب الجندى

قالت وكالة الأنباء العراقية، إن الرئيس العراقي برهم صالح، بحث اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى العراق وليد محمد إسماعيل، التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية.



وذكر بيان، للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، أنه جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والعمل على تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والبيئية، وبما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الأمن والاستقرار في ربوع المنطقة".