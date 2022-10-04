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الرئيس السيسي: قادرون على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية بالجهد والعمل

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 01:05 م
الرئيس السيسي: قادرون على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية بالجهد والعمل الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الأزمة الاقتصادية العالمية التى يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب، نموذجًا على ما نراه ونعيشه ونحياه ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزه بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالى".
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة: "في ظل هذه الأحداث وتلك الظروف مازالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كـل معانى الحقد والكراهية، فراحت تبث سمومها، في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته، ولكنني على يقين، أن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم، وعقله الواعي ما بين الغث والثمين والهدم والبناء وما بين الإخلاص وحب الوطن والشعب والخبـث وكراهيــة هــذا الوطــن وشعبه".

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