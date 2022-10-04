الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: أبطال من ذهب

شهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة ذكري حرب أكتوبر المجيدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي بعنوان: "أبطال من ذهب".

قال الفنان أحمد عبدالعزيز، خلال الاحتفالية، إن جيل أكتوبر هو اللى علمنا إن العطاء أن تجود ببعض ما تملك، أما الفداء فهو أن تضحى بأعز ما تملك، هما دول فخر البلد أسطورة دايمة للأبد ، دخلوا التاريخ من ساحة العظماء وجسدوا على أرض مصر معنى الفداء".

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".