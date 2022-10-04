اليوم السابع
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الرئيس الأمريكى يبحث مع نظيره الأوكرانى التطورات العسكرية فى كييف

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:11 م
الرئيس الأمريكى يبحث مع نظيره الأوكرانى التطورات العسكرية فى كييف الرئيس الأمريكي بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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بحث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي، تطور العمليات العسكرية في البلاد، خلال اتصال هاتفي.

من ناحية أخرى، أفاد مراسل وكالة "تاس" الروسية باحتمالية عمل منظومة الدفاع الجوي بمقاطعة خيرسون، بعد سماع دوي 5 انفجارات على الأقل في سماء المدينة.

وقال مراسل الوكالة إنه سمع دوي انفجارات في سماء مدينة خيرسون، ومن المرجح أنها أصوات تصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات أوكرانية، ولم تظهر أي آثار للصواريخ في السماء فوق المدينة.

ولا يوجد تأكيد رسمي لعمل منظومات الدفاع الجوي الروسية حتى الآن.

 

 

 

 


الرئيس الأمريكي

كييف

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسة الاوكرانية



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