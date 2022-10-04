الداخلية تضبط عنصر شديد الخطورة بالغربية

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادى

نجحت الداخلية فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة هارب من أحكام بالغربية وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين ومُتجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (عنصر إجرامى شديد الخطورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود ، سبق إتهامه فى 11 قضية "مخدرات ، سلاح نارى ، سرقة بالإكراه ، خطف" ، ومحكوم عليه بالإعدام فى جنايتى "خطف – إتجار مخدرات") واتخاذه منزل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - طبنجة - 2خزينة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة - 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين –كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد التجارة والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.