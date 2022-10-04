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"التعليم" توجه المديريات بتفعيل الإشراف اليومى وتنظيم دخول الطلاب الفصول

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 06:00 ص
"التعليم" توجه المديريات بتفعيل الإشراف اليومى وتنظيم دخول الطلاب الفصول وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتفعيل الإشراف اليومى من قبل أعضاء هيئة التدريس بالمدارس لتنظيم صعود الطلاب إلى الأدوار والطوابق العليا بالمدارس حرصا على سلامتهم.
 
وشددت الوزارة، على ضرورة تضمين اليوم الدراسى أكثر من فسحة لمنع الزحام المدرسى بين الطلاب ومنع تكرار الحوادث التى شهدتها بعض المدارس.
 
وانطلق صباح السبت 1 أكتوبر الجارى، العام الدراسى الجديد بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة فى عدة محافظات بينما انتظم العام الدراسى الجديد  الأحد 2 أكتوبر فى جميع المدارس، كما انتظمت الدراسة 18 سبتمبر الماضى بالمدارس الدولية.
 
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي على دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي من خلال تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال القنوات التعليمية في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.
 
وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، إضافة إلى توفير بيئة صحية أمنة للطلاب.

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رضا حجازي

وزارة التربية والتعليم



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