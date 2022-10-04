"التعاون الإسلامى" والأمم المتحدة تسعيان لانشاء آلية لتسوية نزاعات الاستثمار

كتبت : هند المغربي

بدأت منظمة التعاون الإسلامى ومسؤوليين من الأمم المتحدة أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين حول إنشاء آلية دائمة لتسوية النزاعات الاستثمارية فى إطار اتفاقية منظمة التعاون الاسلامى لتشجيع وحماية وضمان الاستثمار وذلك فى مدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية

ووفق بيان المنظمة الدولية " ينعقد هذا الاجتماع تنفيذا لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر عن الدورة 48 المنعقدة فى إسلام أباد، جمهورية باكستان الاسلامية فى مارس 2022 بشأن وضع آلية دائمة لتسوية النزاعات الاستثمارية الناشئة فى إطار اتفاقية منظمة التعاون الاسلامى لتشجيع وحماية وضمان الاستثمار،

وأشار البيان " يذكر أن المادة 17 من الاتفاقية المذكورة تنص على إنشاء آلية دائمة لتسوية ما ينشأ عن الاتفاقية من نزاعات، وهو ما يعكف خبراء حكوميون دوليون من الدول الأعضاء ومن الأمم المتحدة على تدارسه خلال الاجتماع الذى يستمر أربعة أيام"

وألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية فى منظمة التعاون الإسلامى، الدكتور أحمد سينجندو، باسم الأمين العام حسين ابراهيم طه، كلمة افتتاحية رحب فى بدايتها بالحضور، ثم تطرق إلى أهمية هذا الاجتماع النابعة من ضرورة وضع آلية دائمة لتسوية النزاعات الاستثمارية التى تعددت مع توسع التبادل الاستثمارى وحركة روؤس الأموال بين الدول الأعضاء.