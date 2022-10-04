الاستماع لأقوال صديق عامل لقى مصرعه أثناء صيد الأسماك فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع عامل بمنطقة الصف، واستمع رجال المباحث لأقوال صديق الضحية، فذكر أن العامل خلال صيد الأسماك، اختل توازنه، وارتطمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه.

واستمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع عامل في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن عامل أثناء صيد الأسماك برفقة صديقه، اختل توازنه وارتطمت رأسه بحجر، مما أسفر عن مصرعه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.