وأضاف هيروكازو حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إن قوات الدفاع الذاتي رصدت وتعقبت الصاروخ منذ إطلاقه حتى هبوطه، مشيرا إلى أنها لا تعتقد أن الصاروخ سيتسبب فى حدوث أضرار في الأراضى اليابانية إلا أن عملية إطلاقه تنطوى على مخاطر جسيمة.

وتابع "إن إطلاق صاروخ باليستى يمر فوق اليابان دون سابق إنذار هو عمل إشكالي للغاية، ليس فقط بالنسبة للطائرات والسفن ولكن أيضا لضمان سلامة السكان في المناطق الواقعة ضمن مساره".