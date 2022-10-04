اعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً خلال وقت سابق صباح الثلاثاء، يمثل "عدواناً غير مبرر"، حسبما أفاد موقع الشرق.
وكان قد قال المتحدث الرسمى باسم الحكومة اليابانية كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع الذاتى فى البلاد لم تتخذ إجراءات لتدمير الصاروخ الذى أطلقته كوريا الشمالية فى وقت سابق اليوم.
وأضاف هيروكازو حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إن قوات الدفاع الذاتي رصدت وتعقبت الصاروخ منذ إطلاقه حتى هبوطه، مشيرا إلى أنها لا تعتقد أن الصاروخ سيتسبب فى حدوث أضرار في الأراضى اليابانية إلا أن عملية إطلاقه تنطوى على مخاطر جسيمة.
وتابع "إن إطلاق صاروخ باليستى يمر فوق اليابان دون سابق إنذار هو عمل إشكالي للغاية، ليس فقط بالنسبة للطائرات والسفن ولكن أيضا لضمان سلامة السكان في المناطق الواقعة ضمن مساره".
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