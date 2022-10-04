الأمن يكثف جهوده لكشف غموض مقتل شاب بجوار مقابر قرية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

يكثف ضباط مباحث منيا القمح جهودهم لكشف غموض العثور على جثة صاحب محل سوبر ماركت، عثر عليه جثة هامدة بجوار مقابر قرية شبرا العنب دائرة منيا القمح، مساء اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة،وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى منيا القمح، بوصول" أحمد م ع ت" 43 عاما جثة صاحب سوبر ماركت، مقيم دائرة دائرة مركز منيا القمح، جثة هامدة اثر اصابته بطلق نارى.

وتبين من التحريات حدوث إصابته التى أودت بحياته بأرض زراعية بجوار مقابر قرية شبرا العنب دائرة مركز شرطة منيا القمح، وجارى تكثيف الجهود للتوصل إلى مرتكب الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة التى قررت انتداب أحد خبراء مصلحة الطب الشرعى بالزقازيق، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المتوفى للوقوف على سبب وظروف وملابسات الوفاة وبيان ما به من إصابات وسبب وتاريخ حدوثها والاداة المستخدمة وعما إذا كانت تلك الإصابة هى المتسببة فى الوفاة، وتطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.