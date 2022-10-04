إنشاء مدارس ومجمع خدمات وموقف.. خطة القليوبية لسكان منطقة الـ113 بالخانكة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إصراره على تعزيز منطقة الـ113 والـ59 عمارة سكنية بالخانكة، بجميع المرافق والخدمات الخاصة بالمواطنين وتطوير ورفع كفاءة الموجود منها، جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده سيادته بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس على عودة مدير عام مديرية الإسكان، والمهندسة هالة شندى مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والعميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، وعيد عبد الله محمد، مدير مديرية التموين، والمهندس شامل أسامة عبد الخالق، مدير عام شركة غاز مصر، ومديرى المكتب الفنى، والشئون المالية، والشئون القانونية ومسئولى شركة المياه والصرف الصحى، والمواقف.

وأكد المحافظ، على ضرورة حل مشكلة ضعف المياه بتلك المنطقة فورا من خلال خطة عاجلة وخطة طويلة المدى لحل المشكلة جذريا من أجل خدمة أهالى المنطقة، خاصة قاطنى العمارات السكنية، وكذا إنشاء شبكة الغاز الطبيعى الخاصة بتلك المنطقة، وكذا تقوية شبكة التليفونات والإنترنت.

كما أكد، على ضرورة توفير أراضى واسعة تصلح لبناء مدارس عليها للمراحل الثلاث التعليم الأساسى والإعدادى والثانوى، واقترح إنشاء مجمع خدمات غير تقليدى بتلك المنطقة يضم وحدة إسعاف أيضا، وكذا ضرورة إنشاء مواقف لإقامة مواصلات يومية منتظمة بتلك المنطقة، وتطوير مبنى نقطة الشرطة ورفع كفاءته، مع التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لزيادة عدد الدوريات الأمنية لتأمين أهالى المنطقة.