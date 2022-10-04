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في قناة السويس..

إضاءة "شعلة النصر" حتى العام المقبل احتفالا باليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:18 ص
إضاءة "شعلة النصر" حتى العام المقبل احتفالا باليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر شعلة النصر
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أعلنت الفنانة هبة مجدي عن إضاءة "شعلة النصر" حتى العام المقبل، احتفالا باليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، حيث توجد الشعلة في قناة السويس، في المكان الذي شهد رفع العلم المصري على الضفة خلال حرب أكتوبر. 
 
وأضافت خلال كلمتها في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "النهاردة بعد مرور 49 سنة.. نطلق شعلة النصر.. ونتكلم عن تاريخ مصر.. من جيل إلى إلي جيل.. من جيل أكتوبر العظيم.. إلى جيل الحاضر والمستقبل .. أبناء مصر الأوفياء.. الشعلة هتكون قناة السويس في النصب التذكاري.. أول مكان اترفع فيه العلم المصري .. وهتفضل مضاءة للعام القادم احتفالا باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد.. تحيا مصر".
 

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