إصابة 4 فى حادث تصادم بطريق بحيرة قارن بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 4 مواطنين فى حادث تصادم وقع بين دراجتين بخاريتين بطريق سنهور المؤدى لبحيرة قارون وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى النيابة التى تولت التحقيق.



كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث تصادم بطريق سنهورى المؤدى لبحيرة قارون أمام عزبة حمدى ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة 4 وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.







