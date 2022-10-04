إصابة 4 أشخاص بينهم طفل بحادث تصادم دراجة بخارية بميكروباص ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص بينهم طفل صغير، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة ميكروباص، اليوم الثلاثاء، أمام قرية بياض بشرق النيل ببني سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم لهم.

واستقبلت طؤارى مستشفى بنى سويف التخصصي المصابين ومقيمون بمنطقة الإسكان الاجتماعى بشرق النيل، وجميعهم من أسرة واحدة، كانوا يستقلون دراجة بخارية، وهم: كريم محمد، 35 سنة، وبه سحجات وكدمات بالجسم، وإسراء سيد، 30 سنة، وبها إشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومباركة حسن، 28سنة، وبها إشتباه وكدمات، ومحمد كريم، 5 سنوات، طفل في الحضانة، وبه سحجات وكدمات.

وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتهم ودرجة الإصابة التي تعرضوا لها خلال الحادث، وجار تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.