إحالة عاطل للجنايات بتهمة تصنيع مادة الآيس المخدر فى منطقة المطرية

أمرت نيابة المطرية، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة تصنيع والاتجار فى مخدر الآيس.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بمزاوله نشاط غير مشروع فى مجال تصنيع وتجهيز مخدر الآيس بقصد الاتجار، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وبحوزته كمية من المواد والأدوات المستخدمة فى تصنيع وتجهيز مخدر الآيس، وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد إستخدامها فى تصنيع مخدر الآيس وترويجها على عملائه، وإنه تحصل على طريقة تصنيع مادة الآيس المخدر من خلال أحد مواقع التواصل الإجتماعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.