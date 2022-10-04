أخبار مصر.. انخفاض درجات الحرارة غدا بأغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

أسعار الذهب تنخفض 5 جنيهات فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1095 جنيها

شهدت أسعار الذهب قبل قليل هبوطا بحوالي 5 جنيهات ليعاود الذهب تسجيل مستويات أدني من 1100 جنيه، ليبلغ سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1095 جنيها للجرام وسط تراجع في الطلب على الذهب، الأمر الذي يؤدي إلى هبوط سعر المعدن النفيس رغم الارتفاع العالمي للذهب وفق ما أعلنته شعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 939 جنيها.

عيار 21 يسجل 1095 جنيها.

عيار 24 يسجل 1252 جنيها.

أونصة الذهب 1711 دولار.

أسعار الذهب في مصر ترتبط بسعر الذهب في البورصة العالمية وكذلك أسعار الدولار بالأسواق، ومرتبط بعوامل العرض والطلب والتي تؤثر بصورة مباشرة على تسعير الذهب يوميًا.

تحطم طائرة عسكرية فى مطار جاوا بمالى أثناء هبوطها

تحطمت طائرة عسكرية أثناء هبوطها في مطار بمدينة جاو في شمال مالى، الثلاثاء.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر بالمطار، دون ذكر اسمه قوله، "إنها طائرة عسكرية من مالي. الدخول إلى المطار محظور".

السلطات الروسية تؤكد التزامها بعدم جواز شن حرب نووية

أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف، أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

ووفق وكالة الأنباء الروسية "تاس" قال فورونتسوف: "نعتبر من أهم المهمات إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير".، وشدد على أن "روسيا ملتزمة بذلك تماما".

وتسيطر سيناريوهات مرعبة باتت بأفق الحرب الروسية بأوكرانيا تجبر بعض الدول على وضع خطط للطوارئ لا تستبعد احتمال لجوء موسكو لضربة نووية لحسم النزاع.

"معلومات الوزراء": عدد كبار السن فى مصر يبلغ 6.9 مليون شخص خلال 2022

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف جديد بعنوان "كبار السن فى مصر والعالم"، ووفقًا لآخر بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، والذي يحتفل به العالم يوم الأول من أكتوبر كل عام، سلط مركز المعلومات الضوء على شريحة مهمة بالمجتمع المصري وهي "كبار السن"؛ حيث أشار إلى أنه عالميًّا، يُتوقع أن يصل عدد كبار السن في الفئة العمرية (60-65 عامًا) إلى أكثر من مليار ونصف المليار بحلول 2050، سيعيش 80٪ منهم في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

كما أشار إلى وصول عدد كبار السن في مصر إلى 6.9 ملايين في 2022، منهم 3.7 ملايين من الذكور، و3.2 ملايين من الإناث، وأن يصبح "العمر المتوقع للحياة" للذكور69.7 سنة، و74.1 سنة للإناث، وفقًا لتقديرات السكان في يوليو 2022.

ومن ضمن جهود دعم ورعاية كبار السن أو المسنين في مصر، فقد وصل عدد مؤسسات رعاية المسنين في 2021 إلى 167 مؤسسة على مستوى الجمهورية، فيما بلغت قيمة معاشات التضامن الاجتماعي للأسر التي يرعاها مسنون حوالي 37 مليون جنيه، لإجمالي 6472 أسرة.

الرئيس السيسى وقيادات الجيش يقدمون التحية العسكرية لأبطال معركة أبو عطوة

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقيادات القوات المسلحة، "التحية العسكرية"، لأبطال معركة "أبو عطوة"، ضمن حرب أكتوبر المجيدة.

وشهدت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرضا فنيا شارك فيه مجموعة من الشباب، وقدم الشباب المشاركون عرضا فنيا على أغاني حرب أكتوبر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وصل إلى مقر انعقاد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 36 "إرادة وطن"، بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

التضامن: صرف مساعدات عاجلة لأسر طالبتى مدرستى المعتمدية وسيد الشهداء

قررت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي صرف مساعدات عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لأسرة الطالبة المتوفاة في واقعة انهيار السياج الخرساني بمدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة التعليمية، والذي وقع أول أمس، وأسفر عن وقوع 15 حالة إصابة.

كما قررت القباج صرف 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة أمضت بالمستشفى أكثر من 24 ساعة، فيما وجهت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة بضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي وتقديم الدعم اللازم لأسر المصابين.

وتابعت القباج حادث سقوط تلميذة بالصف الثاني الابتدائي من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة والذي وقع أمس، مما أدى لوفاتها، حيث وجهت بالتدخل العاجل وصرف مبلغ 25 ألف جنيه مساعدات عاجلة لأسرتها.

وتتوجه القباج بخالص التعازى لأسر الطالبتين، آملة أن يتغمدهما الله بواسع رحمته وغفرانه.

"الشئون المعنوية" تدشن مشروعا دراميا ثقافيا توعويا بعنوان "مصرى"

أعلن العميد ياسر وهبه، عن إطلاق إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشروع درامي ثقافي توعوي بعنوان: "مصري"، لتوثيق كافة جهود أبطال الدولة المصرية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الندوة التثقيفية الـ 36 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحتفل الدولة المصرية بالذكري الـ 49 لحرب أكتوبر.. يوم العزة والكرامة.. يوم النصر الذي سيظل خالدًا في تاريخ أمتنا.. يوم البطولات والأمجاد التي صنعها رجال القوات المسلحة بدمائهم الذكية في ملحمة عسكرية أبهرت العالم، ودونت سطورها بأحرف من نور امتد شعاها للإنسانية جمعًا ليعكس إرادة المصريين في استعادة حقوقهم وتمسكهم بسيادة الوطن وأرضه وكرامته".

الرئيس السيسي: قادرون على تحقيق معجزة العبور للجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن "الجمهورية الجديدة التى أراها سوف نحقق بإذن الله معجزة العبور الآمن والثابت إليها"، متابعا: "الجمهورية الجديدة تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة.. والانطلاق بالدولة المصرية على طريق التقدم وامتلاك القدرة فى جميع المجالات بحيث تصبح مصر بإذن الله دولة حديثة ومتطورة ينعم فيها المصريون بمستويات حياة كريمة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكري حرب أكتوبر: " مثل ما جيل أكتوبر يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء حسام.. هذا الجيل يشهد مرحلة غير مسبوقة أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم كله يأن من وطأتها كافة دول العالم.. مثل الأزمة الاقتصادية.. وهى نموذج نعيشه الآن.. وقادرون على تجاوزها بالعمل الصادق والمخلص من أجل الوطن الغالى".

‫وزير الرى: تخفيض رسوم دخول حدائق القناطر الخيرية 50% من الخميس‬‬

كلف الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، بتعديل وتخفيض رسوم دخول حدائق الوزارة بالقناطر الخيرية بنسبة تصل إلى 50%، اعتباراً من غد الخميس، مع استمرار العمل بالفئات الجديدة المخفضة حتى بعد انتهاء فترة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد.

‎يأتى ذلك إطار إحتفالات مصر بالمولد النبوي الشريف ونصر أكتوبر المجيد ، وللتخفيف على المواطنين وتشجيعهم على زيارة الحدائق التابعة لوزارة الموارد المائية والرى بالقناطر الخيرية .

وانتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والمقامة على مساحة 13 فدان ، وتطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه 9 أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة ، وتطوير وتوسعة حديقه التوفيقي بمساحة 3 أفدنة ، والبدء في تطوير مساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري لتحويلها لحديقة ومتنزه لخدمة المواطنين بمدينة منشأه القناطر بمحافظة الجيزة.