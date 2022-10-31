5 مليارات جنيه فائض الموازنة بالربع الأول من2022/2023..و161مليار إيرادات

كتب هانى الحوتى

حققت الموازنة العامة للدولة، إجمالي إيرادات بلغ 161.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 بزيادة 21.7 مليار جنيه بنسبة نمو 15.5%، وساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 82.7% من إجمالي الإيرادات، و17.3% من الإيرادات غير الضريبية، وذلك بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية.

وبلغ الفائض الأولي للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023 حوالي 5 مليارات جنيه بنسبة 0.1% من الناتج المحلي، مقابل عجز -0.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بنحو 15.5%، وارتفاع المصروفات بنحو 17.8% مقابل نفس الفترة من العام السابق، حيث استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.

فيما حقق الميزان المالي الكلي للموازنة العامة للدولة نحو -1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالي 2022/2023.