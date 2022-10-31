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"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على رأس فهد للملك الذهبى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:25 م
"100 عام توت عنخ آمون".. تعرف على رأس فهد للملك الذهبى رأس فهد الملك الذهبى
كتب محمد أسعد

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تواصل وزارة السياحة والآثار حملة "100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة" والتي أطلقتها عبر مواقعها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.
 
كانت هذه القطعة جزءًا من الرداء الكهنوتي للملك توت عنخ آمون، وزُودت نهاية الرأس من الخلف بحلقات برونزية صغيرة لتربط الرأس بالرداء. 
 
نُحت الرأس الخشبي المذهب على شكل فهد، مع تطعيمات من الزجاج الملون والكريستال، كما حُفر الاسم الحوري لتوت عنخ آمون "نب-خبرو-رع" داخل خرطوش على جبهة الفهد.

وزارة السياحة والآثار

توت عنخ آمون

الملك الذهبي



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