نيويورك تدفع 36 مليون دولار تعويضا لأمريكيين اثنين أُدينا خطأ بقتل مالكوم إكس

كتبت ريم عبد الحميد

قالت مجلة بولتيكو الأمريكية إن مدينة نيويورك تقوم بتسوية دعاوى قضائية رفعت نيابة عن اثنين من الرجال الذين تم تبرئتهما العام الماضى من اغتيال مالكوم إكس فى عام 1965، ووافقت على دفع 26 مليون دولار تعويض عن الإدانات الخاطئة التي أدت إلى قضاء كلا الرجلين عقودا خلف الأسوار.

وستدفع ولاية نيويورك أيضا 10 مليون دولار إضافية، بحسب ما أكد ديفيد شاينز محامى الرجلين.

وقال شاينز فى رسالة بريد إلكترونى إن كلا من محمد عزيز وخليل إسلام وعائلتيهما قد عانوا بسبب هذه الإدانات الظالمة على مدار أكثر من 50 عاما. واعترفت المدينة بالظلم الفادح الذى حدث هنا، وأثنى على الصدق والسرعة التي تحرك بها مجلس التعاون ومكتب المراقب المالى لحل الدعاوى القضائية.

وقال شاينز إن التسوية تبعث برسالة بأن سوء السلوك من قبل الشرطة والملاحقة القضائية تسبب ضررا فادحا، ويجب أن نظل يقظين لتحديد الظلم وتصحيح المسار.

وفى العام الماضى، لغى قاض فى مانهاتن إدانة عزيز الذى يبلغ من العمر الآن 84 عاما، وإسلام الذى مات فى عام 2009، بعدما قال المدعون إن أدلة جديدة عن ترهيب الشهود وحجب الأدلة قد قوضت القضية ضد الرجلين. واعتذر مدعى المقاطعة فى هذا الوقت سيرس فانس جونيور عن الانتهاكات الخطيرة وغير المقبولة للقانون والثقة العامة من قبل قوات إنفاذ القانون.

وقالت إدارة العدل فى نيويورك من خلال متحدث إنها تلتزم بحكم فانس بان الرجلين تم إدانتهما بشكل خاطئ وأن الاتفاق المالى يقدم قدرا من العدالة لشخصين أمضيا عقودا فى السجن وتحملا وصمة اتهامها الخاطئ بقتل شخصية بارزة.