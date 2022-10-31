ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 31/10/2022 بمحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

وقت صلاة الفجر 4:40 ص

موعد صلاة الظهر 11:39 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:28

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:45 ص

موعد صلاة الظهر 11:43

موعد صلاة العصر 2:50

موعد صلاة المغرب 5:13 م

موعد صلاة العشاء 6:33 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:36

موعد صلاة الظهر 11:35 م

موعد صلاة العصر 2:42 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:24 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 11:26

موعد صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:31 ص

موعد صلاة الظهر 11:33 ص

موعد صلاة العصر 46: 2

موعد صلاة المغرب 5:11 م

موعد صلاة العشاء 6:25