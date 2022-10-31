اليوم السابع
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نائب محافظ القاهرة تناقش مشروعات تطوير شبكة الصرف الصحى بحى المقطم

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:32 م
نائب محافظ القاهرة تناقش مشروعات تطوير شبكة الصرف الصحى بحى المقطم نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعا حول مشروعات تطوير شبكة الصرف الصحى
كتب ـ سيد الخلفاوى

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عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا بحضور المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة والعميد أحمد أبو بكر رئيس حي المقطم والمهندس محمد صبري مستشار الطرق بالمنطقة الجنوبية وممثلي إدارات الطرق بالمنطقة الجنوبية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب وعدد من المهندسيين التتفيذين بجهاز مياه الشرب، لبحث اوجه تطوير شبكة الصرف الصحي بنطاق حي المقطم وزيادة قدرتها الاستيعابية. 
 
وناقش الاجتماع خطة العمل خلال الفترة القادمة والمشروعات المقترح تنفيذها لتحسين وتطوير خط الصرف بنطاق الحي من خلال أعمال توسعة محطة الصرف لتحسين الخدمة بنطاق شارع 9 وشارع 17 وعمل محطة للرفع من خلال إزالة كافة التعارضات لانجاز الأعمال والبدء في أعمال التوسعات. 
 
وتشمل خطة العمل عرض لعدة اقتراحات منها بالمرحلة العاجلة ذات الأولوية القصوى لتطوير الخط بالدفع النفقي مع إنشاء 20 غرفة وتكون مساحة كل منها 50 مترا تقريبا على مسافات 450 مترا بطول 2.6 كيلو متر بهدف تحسين الخدمة، ولربط الخط الجديد بالقديم على أن يتم استكمال المجمع وخط الطرد بالمرحلة الثانية أو من خلال تحويل المسار والحفر المكشوف لخط الصرف. 
 
وأكدت نائب محافظ القاهرة على الدعم الكامل للمشروعات التي تهدف الى تحسين الخدمات مع ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتيسير العمل وفقا للجدول الزمني والذي تم وضعه للانتهاء من أعمال التوسعة والتجديد للمحطات، من خلال الالتزام بالتوقيتات المحددة لتنفيذها سعيا لدخول الأعمال حيز التشغيل. 
 
وأضافت، أن الخطة الموضوعة للمرحلة الحالية، تهدف إلى التوسع في مشروعات الصرف الصحي في ضوء التكليفات بالنهوض بقدرات وطاقات مشروعات الصرف الصحي ورفع الطاقة الاستيعابية وتحسين الخدمة وتجديد الشبكات القديمة والمتهالكة وتدعيمها مع إنشاء بلوعات أمطار جديدة في ضوء الكثافة السكانية، وتوقع زيادة كميات الصرف، إلى جانب زيادة كميات مياه الأمطار.  
 
كما ناقشت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية تطوير منظومة الصرف الصحي والعمل على إيجاد حلول لكافة الأحداث الطارئة فيما يخص الصرف الصحي وصرف الأمطار بالمناطق الساخنة بالمحاور الرئيسية والفرعية لتستوعب التغيرات المناخية وزيادة كمية الأمطار التي تشهدها البلاد مع حلول فصل الشتاء . 
 
ووجهت بمواصلة أعمال تطهير واختبار غرف تصريف مياه الأمطار بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي المقطم للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار ضمن خطة الأزمات والطوارئ، لسرعة التعامل مع أى تجمعات من مياه الأمطار والسيول، حيث تم زيادة عدد بالوعات الأمطار الجديدة بشارع 9 الى 55 بالوعة، وجاري تنفيذ المزيد ليكون عددها 100 بالوعة لصرف الامطار بجانب القديمة لتحقيق اعلى كفاءة للصرف مع تحسين كفاءة الصرف القديم لتتم اعمال التطوير بعدة مناطق بالمقطم بالتوازي لإنجاز الأعمال.
 

المقطم

القاهرة

محافظة القاهرة

الصرف الصحي

صرف اللمطار



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