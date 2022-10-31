اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:21 ص
أكرم القصاص
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موسكو: من الضروري توضيح ملابسات هجوم البحر الأسود

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 04:00 ص
موسكو: من الضروري توضيح ملابسات هجوم البحر الأسود قوات فى البحر الأسود
أ ش أ

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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، الأحد، إن أي حديث عن مزيد من الخطوات بشأن صفقة الحبوب الأوكرانية لن يكون ممكنًا إلا بعد توضيح جميع ملابسات الهجوم الأوكراني على سفن أسطول البحر الأسود الروسي وعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا حول هذا الموضوع.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن رودينكو قوله: "بادئ ذي بدء، من الضروري توضيح كل ملابسات ما حدث.. هذا الغضب الشامل ينتهك جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها سابقا".

وأضاف: "تعلمون أن روسيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه المشكلة ستكون محور التركيز. بعد ذلك، سنتمكن من تحديد الخطوات المقبلة".

 


موسكو

هجوم البحر الأسود

البحر الأسود

صفقة الحبوب الأوكرانية



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