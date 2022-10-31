معايير مهنية وفنية واضحة..أعرف مبادئ عمل قناة "القاهرة الإخبارية"

كتبت: دينا الحسيني

نعاهدكم أن نكون الصوت الرصين لمجتمعنا العربي، هكذا تعهد مذيعي قناة "القاهرة الإخبارية" على الهواء أمام المشاهدي، أثناء الانطلاقة القوية مساء اليوم، وحدد مذيعي القناة بكلماتهم الافتتاحية عبر قناة مصر ومنبر العرب، و من خلال البث الأول الإعلان عن مبادئ العمل أثناء الطرح الإعلامي للموضوعات، واتباع سياسة واضحة تحافظ فيها القناة علي المصالح المصرية والعربية.

آلية عمله قناة القاهرة الإخبارية تتلخص في :

- رؤية الصورة بكل أبعادها

- القناة صوت العرب وصورتهم

- تُناقش كل القضايا بموضوعية ومصدقيه

- تستمع لكل الأصوات والأفكار،

- تبحث عن الحقيقة وتوثقها

- تدقق في كل التفاصيل لكي تري الصورة كامله

- السعي وراء لم الشمل العربي

- الكلمة مسئولية