مصر تحصد المركز الأول في البطولة العربية للعبة الكونغ فو المقامة ببورسعيد

حصلت مصر المركز الأول في البطولة العربية في الكونغ فو، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد، بينما حصلت دولة تونس علي المركز الثاني ، ودولة فلسطين في المركز الثالث.

قام بتنظيم البطولة برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد الخضري، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وماهيناز المغربى، مسئول برلمان الشباب بالمديرية .

يذكر أنه قد افتتح البطولة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري والعربي و الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ونائباََ عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.