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مصر تحصد المركز الأول في البطولة العربية للعبة الكونغ فو المقامة ببورسعيد

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:29 م
مصر تحصد المركز الأول في البطولة العربية للعبة الكونغ فو المقامة ببورسعيد جانب من البطولة
بورسعيد - محمد عزام

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حصلت مصر المركز الأول في البطولة العربية في الكونغ فو، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد، بينما حصلت دولة تونس علي المركز الثاني ، ودولة فلسطين في المركز الثالث.
 
قام بتنظيم البطولة برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد الخضري، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وماهيناز المغربى، مسئول برلمان الشباب بالمديرية .
 
يذكر أنه قد افتتح البطولة اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد يرافقه شريف مصطفى، رئيس الاتحاد المصري  والعربي و الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للووشو كونغ فو،  وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ونائباََ عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة. 

 


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