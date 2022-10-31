مستشار النمسا: قمنا بتأمين إحتياجات الطاقة لفصل الشتاء

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر اليوم الاثنين أن بلاده سوف تجتاز فصل الشتاء بأمان كامل بعد توفير كافة إحتياجات الطاقة.

وأوضح نيهمر -في تصريحات له اليوم الاثنين، أنه قبل بضعة أشهر لم يعتقد الكثيرون أنه يمكننا القيام بذلك وحاليا انتهى الأمر لأن صهاريج تخزين الغاز المنزلي لدينا ممتلئة تقريبًا ومستوى الملء بالفعل يزيد عن 91 في المائة.

وأضاف المستشار قائلا " لقد قمنا بتجنيد كل المحطات لهذا الأمر ونحن مستعدون جيدًا لفصل الشتاء وفي الوقت نفسه نعمل على مزيد من التدابير لزيادة أمن إمدادات الطاقة في بلدنا ".