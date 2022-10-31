محافظ السويس يسلم جهاز عرائس لـ 23 فتاة من المقبلات على الزواج.. صور

السويس - فريق المحافظات

سلم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بتسليم جهاز عرائس لـ 15 فتاة من غير القادرات على شراء مستلزمات العرائس من الأجهزة المنزلية، من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك في إطار احتفالات محافظة السويس بعيدها القومي وانتصارات 24اكتوبر1973ومبادرة حياة كريمة بالتعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسة العربي لتنمية المجتمع كذلك تم تسليم 8 فتيات من مستفيدي الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي" بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والجمعيات الاهلية بحضورخالد سعداوي، السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين، السكرتيرالعام المساعد للمحافظة.

كما حضرت صباح العربي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربى لتنمية المجتمع، وسمر لطفي، مديرمكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الإسماعيلية وأميمة رفعت، مديرعام مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، ورمضان أبو الحسن، رئيس اتحاد الأقليمي للجمعيات الأهلية بالسويس والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي ورؤساء الـحياء ومديري المديريات ولفيف من القيادات التنفيذية.

وقدم محافظ السويس، التهنئة للفتيات المقبلة على الزواج ومعربًا عن فرحته بهذه المناسبة الطيبة ومتمنيا لهن حياة زوجية كلها سعادة، ومقدما الشكر والتقدير لمؤسسة العربي لتنمية المجتمع ومجموع العربي لما يقدم من جهد وخدمات للمجتمع، متمنيا المزيد من الخدمات لصالح المجتمع بمحافظة السويس، كما قدم الشكر لمؤسسة مصر الخير والجمعيات الاهلية بالسويس لدورهم في المجتمع، مطابهم ببذل الجهد وتقديم خدمات اكثر لصالح ابناء السويس.

وأكد محافظ السويس علي أن الدولة تبذل كل الجهود من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين في العديد من المجالات مؤكداعلي دورالمجتمع المدني في خدمة المجتمع.

وأعربت صباح العربي، عن سعادتها بالمساهمة في تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، مؤكدة أن إحتفالات محافظة السويس بالعيد القومي هي احتفالية لكل المصريين والذي استطاع فيها ابناء السويس التصدي للعدو الاسرائيلي بفدائية اجبرته علي الخروج من ارض السويس واحبطت كل محاولات العودة مرة أخري مما كان له دور عظيم في انتصارات حرب اكتوبر المجيدة عام 1973.

كما قدمت صباح العربي التهنئة إلى اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وكافة القيادات التنفيذية، وشعب محافظة السويس بهذه المناسبة الوطنية العظيمة مؤكدة أن مؤسسة العربي لن تدخر جهداً فى المشاركة مع أبناء مصر في كافة ربوعها، مضيفة أن مجموعة العربى لها دور بارز في المشاركة الفعالة مع الدولة في المبادرات المجتمعية المختلفة في مجالات عديدة مثل التعليم والصحة والبنية التحتية تحت مظلة التحالف الوطني للتنمية الأهلية وضمن مبادرة حياة كريمة.