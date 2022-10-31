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محافظ الجيزة يكافئ نائب رئيس حى العجوزة لقطاع النظافة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:48 م
محافظ الجيزة يكافئ نائب رئيس حى العجوزة لقطاع النظافة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتبت - مرام محمد

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كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جيهان أنور، نائب رئيس حي العجوزة لقطاع النظافة، وقرر منحها مكافأة مالية؛ لتفانيها في العمل وقيامها بالمهام المكلفة بها على أكمل وجه، من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة، وانتظام منظومة الجمع السكنى والشركات العاملة بها، الأمر الذي انعكس علي حالة الشوارع وحدوث تحسن ملحوظ في منظومة النظافة بالحي.
 
جاء ذلك عقب قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بإجراء متابعة ميدانية مفاجئة لمتابعة حالة الشوارع وظهورها بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقة للمواطنين.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم، لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.
 
 

محافظ الجيزة

حملة نظافة

نظافة الشوارع

العجوزة

الجيزة



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