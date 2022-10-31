ما هى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

كتب أحمد حسني

يتساءل البعض من المواطنين، عن شروط وجوب نفقة للصغير على أبيه طبقاً للقانون واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه هذه القضية وبعض الاسئلة الخاصة بالنفقة والمتعة المستحقة.

س: ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟

ج : ثلاث شروط هي:

• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.

• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.

• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.

س: هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟

ج: الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة

تستطيع إثباتا عكس ذلك .

س: ما هى كيفية تقدير المتعة؟

ج: تقدر المتعة بنفقة سنتين على الأقل ويجوز أن تفرض المتعة لمدة أكبر من ذلك حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية

س: هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟

ج: نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ

س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟

ج: نعم تجب

س: على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟

ج: الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.