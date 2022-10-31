لمدة 11 ساعة.. قطع المياه عن قرية شطورة بطهطا اليوم للقيام بأعمال الصيانة

سوهاج عمرو خلف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن قطع المياه عن قرية شطورة وضعف المياه بالادوار العليا بساحل طهطا بمدينة طهطا وذلك يوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 ، فى تمام الساعة التاسعة مساءً وحتى الثامنة من صباح الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 ولمدة 11 ساعة .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الصيانة وتطهير خزان المدينة وأنه سيتم تشغيل محطات المياه الارتوازية والنقالى بالصفيحة وبنى حرب وبنجا ونجع حامد والشيخ مسعود والكوم الاصفر وعرب بخواج وحموده.



وأوضحت هدير التونى مسئول الاعلام أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من اى تليفون ارضى او محمول، والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى، وانه تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.



وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.





