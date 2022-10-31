غلق 6 منشآت والتحفظ على 296 حالة إشغال متنوع بأحياء الإسكندرية

شنت أحياء الاسكندرية، حملات مكبرة فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق وإزالة كافة أشكال الإشغالات والتعديات والتصدى لأى ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أى ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار أو يتسبب فى إشغالات وتعديات بالشارع السكندرى.

وتنفيذا لذلك، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء عمرو عبد المنعم والمهندس اسلام عودة مدير المكتب الفنى الهندسى وأحمد عبد المجيد مدير الادارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة وبالتنسيق مع حى شرق برئاسة الدكتورة رباب مدنى حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحلات للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين شملت الحملة شارع النصر بمنطقة جرين بلازا وشارع ١٤ مايو بمنطقة سموحة وطريق المطار وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر متنوع وغلق وتشميع 6 منشآت والتحفظ على 146 حالة إشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر ب 5آلاف جنيه.

وشهد حى وسط برئاسة عزة سعد حملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية شملت شوارع عبد القادر الغريانى، محرم بك، الرصافة، منشا، العمدة، المرسى، ومصطفى عبادة واسفرت الحملة عن تحرير عدد 37 محضر متنوع وعدد 9 إنذارات وإعدام 20 كجم منتجات غذائية متغيرة الخواص، والتحفظ على 28 كجم لحوم ودواجن ومنتجات لحوم مجهولة المصدر، وتحريز ١٥ صنف أدوية مستوردة مهربة وضبط 150 حالة اشغال متنوع و100 حاجز حديدى وفرض غرامات فورية تقدر ب 7 آلاف جنيه.

ونفذ حى غرب برئاسة المهندسه سحر شعبان حمله مكبره لمراقبه الأسعار بالأسواق والمحلات والتأكد من صلاحيه السلع استهدفت شوارع الامير لؤلؤ، القفال، المكس وأسفرت الحمله عن تحرير 5محاضر تموين لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحيه.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلى بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم إستغلال المواطنين استهدفت شارع القائد جوهر وصفر ورأس التين وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضر متنوع كما تم إعدام 14 كجم من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك

وواصل حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملاته للتفتيش على الأسواق والمحلات والتأكد من ضبط الأسعار شملت الحملة منطقة طوسون وأسفرت عن اتخاذ الاجراءات القانوينة تجاه 7 منشات لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بها.