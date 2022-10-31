طارق إبراهيم مدير آثار بورسعيد يفوز بجائزة الأنصارى بـ"الآثاريين العرب"

بورسعيد ـ محمد فرج

أعلن الدكتور محمد الكحلاوى، رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب فوز الأثرى طارق إبراهيم الحسينى، مدير عام مناطق آثار بورسعيد وبحيرة المنزلة بجائزة أ.د عبد الرحمن الطيب الأنصارى، وقيمتها 10آلاف جنيه مصرى مقسمة على جائزتين متساويتين وتمنح لأفضل عمل علمى يتناول علاقة الوطن العربى بشبه الجزيرة العربية فى مجال الآثار والحضارة.

يذكر أن طارق إبراهيم الحسينى، مدير عام آثار بورسعيد وبحيرة المنزلة الحائز على جائزة الأنصارى خريج آثار القاهرة دفعة 1986 بتقدير جيد جدًا وشغل عدة مناصب من بينها أمينًا بمتحف بورسعيد القومى من عام 1987 إلى عام 2000 ومفتش آثار بمنطقة آثار بورسعيد وبحيرة المنزلة 2000 ومدير للمنطقة من 2003 إلى 2008 ومدير عام للمنطقة حتى الآن.

كما قام بتسجيل آثار هامة ببور سعيد لحمايتها ومنها الجامع العباسي عام 2006 وفنار بورسعيد القديم 2012 وتمثال ديليسبس 2015 وكنيسة سانت أوجني 2016 وتل تونة 2019، وأشرف على أعمال مشروع ترميم المسجد العباسى ببورسعيد وترميم تمثال ديليسبس وترميم مبنى القبة ببورسعيد.

كما أشرف على جميع البعثات الأجنبية الفرنسية والإنجليزية فى أعمال المسح الأثرى داخل بحيرة المنزلة وتل تنيس الأثرى مواسم من 2003إلى 2006 وموسم 2011، فضلاً عن المشاركة فى جميع الأبحاث والنشرات العلمية الخاصة بنتائج أعمال هذه البعثات اهمها كتاب THE ISLAND CITY OF TINNIS, 2020، وله مؤلفات منها كتاب الخبر النفيس فى تاريخ وآثار جزيرة تنيس نشر وزارة الآثار 2014.