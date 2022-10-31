ضبط 4 آلاف لتر مواد بترولية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء في الشرقية

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 4 آلاف لتر مواد بترولية قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، لتطبيق القانون على المخالفين بنطاق مركز مشتول السوق، وذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة لمتابعة حركة البيع والشراء، والتأكد من إلتزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المعلنة والحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت مديريه التموين بتشكيل حملة من الرقابة التموينية، برئاسة محمد سعد مدير الإدارة، وعضوية محمود جبر كبير مفتشي المديرية بالإشتراك مع مباحث التموين وتوجهت الحملة لعزبة البركاوى بنطاق مركز مشتول السوق وتمكنت الحملة من ضبط طلمبة بنزين و 2 خزان بهما 4 طن سولار و بنزين 80 داخل حوش منزل وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 8224 لسنة 2022 ضد "ع. ع. م "، وذلك لحيازته 4000 لتر سولار وبنزين 80 بغرض الاتجار بها بالسوق السوداء بقصد التربح وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.