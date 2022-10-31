صدف إسلامية وأشكال كلاسيكية.. "المارتكلية" حرفة مصرية يعشقها العالم.. صور

دمياط - فريق المحافظات

"المارتكلية" مهنة لا يعرفها إلا المصريين، عندما تنظر إلى قطعة خشبية مطرزة بالصدف الإسلامى أو بأشكال كلاسيكية أخرى ستعرف وقتها أنها صناعة مصرية، لكنك لم تفكر يوما كيف وصل صناع هذه المهنة إلى هذه المهارة والدقة، أيضا ستكون شغوفا كى تكتشف "سر الصنعة".



فى محافظة دمياط التقى اليوم السابع ب "مسعد كراوية" واحدا من أقدم العاملين فى هذا المجال، فى بداية لقاءنا داخل ورشته الصغيرة خطف أنظارنا العديد من الأشكال والتحف الفنية، هنا محسن على الطراز الإسلامى وآخر يبدو كلاسيكى فضلا عن الصور الأخرى لعدد من المشاهير جميعها مصنوعة من "القشرة".



"المارتكلية مهنة قديمة تاريخية والمصريين برعوا فيها وتفوقوا على الجميع" بدأ عم " مسعد" صانع المارتكلية فى دمياط حديثه لنا بهذه العبارة ليستكمل الحديث قائلا: " امتهن هذه المهنة منذ عشرون عاما، قدمت الكثير من الأعمال ولكن لابد من تطوير المهارات من أجل الاستمرار فى المنافسة".



وأضاف عم "مسعد": نفسى المهنة تفضل موجودة وتستمر عشان كده أنا علمتها لأولادى ومستعد أعلمها لأى حد".



اشكال المارتكلية الاسلامي



اشكال من صناعة المارتكلية بدمياط



تجميع اشكال من قصاصات قشرة الاخشاب



خامات صناعة المارتكلية في دمياط



صناعة المارتكلية بدمياط



مراحل تصنيع المارتكلية في ورش دمياط



مسعد صانع المارتكلية بدمياط