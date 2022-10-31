سنغافورة: لا توجد تقارير حاليا عن سقوط ضحايا من مواطنينا فى حادث التدافع بسول

وأضافت الوزارة حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين - أن سفارة سنغافورة في سول على اتصال وثيق بالسلطات المحلية بشأن الوضع في أعقاب الحادث الذي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 153 شخصا.

وكان رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونج قد أعرب عن تعازيه لرئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول أمس الأحد في ضحايا الحادث، معربا عن حزنه العميق لسماع خبر التدافع.

وأضاف رئيس الوزراء السنغافوري - في رسالته إلى رئيس كوريا الجنوبية - أنه من المؤلم بشكل خاص أن العديد من الذين فقدوا أرواحهم هم من الشباب، قائلا "بالنيابة عن حكومة سنغافورة، أعرب عن أعمق التعازي ومواساتي لأسر الضحايا.. قلوبنا مع شعب كوريا الجنوبية خلال هذا الوقت العصيب، وأتمنى لجميع المصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن هذا كان أول احتفال للهالوين يقام في سول منذ ثلاث سنوات بعد أن رفعت البلاد القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإجراءات التباعد الاجتماعي.. وكان العديد من رواد الحفل يرتدون أقنعة وأزياء الهالوين.