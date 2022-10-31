اليوم السابع
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رئيس غرفة CIT: لدينا فرصة عظيمة لزيادة الصادرات الرقمية عبر دعم الشركات الصغيرة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:17 م
رئيس غرفة CIT: لدينا فرصة عظيمة لزيادة الصادرات الرقمية عبر دعم الشركات الصغيرة المهندس خالد ابراهيم
كتبت هبة السيد

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قال المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، إن مصر أمام فرصة عظيمة للتصدير أسوة بما وصلت له الهند حيث بلغت صادراتها 170 مليار دولار، وذلك من خلال الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرات هذه الشركات وتأهيلها للتصدير، بالإضافة إلى زيادة حصة مشاركتهم في المشروعات الحكومية والعامه بهدف دعم زيادة الثقة في المنتج المحلي، فضلاً عن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خريجي الجامعات ورفع أدواتهم الرقمية في صناعة البرمجيات، بما يساهم في تأهيل جيل من الخريجين المؤهلين للعمل في مجال البرمجيات والرقمنة المتخصصة وتحقيق حلم مصر لزيادة صادراتها من الحلول والبرمجيات والخدمات الرقمية للأسواق الخارجية .
 
كما أوضح أن تطبيق مشروع تدريب 500 ألف شاب هو من أهم المشروعات التي تتبناها الغرفة والذي سينتج عنه زيادة واضحة في الصادرات المصرية من هذا القطاع، وهو ما يعكس أهمية الكوادر المصرية كأحد الدعائم الرئيسية في رؤية مصر للصادرات التكنولوجية إضافة إلى مختلف المميزات التنافسية.
 
كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد شاركت في المعرض المقام على هامش فعاليات "الملتقي والمعرض الدولي السنوي للصناعة" الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية في دورته الأولى لهذا العام مواكبةً لاحتفالات مئوية الاتحاد خلال الفترة من 29 حتى 31 أكتوبر الجاري.
 
 
 

الصادرات الرقمية

الشركات الصغيرة والمتوسطة

خالد ابراهيم

غرفة صناعة التكنولوجيا

تدريب



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