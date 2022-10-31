رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية.. صور

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج ختام فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية "لقاء المؤسسات"، وذلك في إطار استعداد الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، بالتعاون مع وزارة البيئة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حمدي حسانين رئيس وحدة الاستدامة وممثل الجامعة بالحوار الوطني، الدكتورة سحر وهبي مقرر مجلس المرأة فرع سوهاج، المهندس محمد عيسى رئيس جهاز شئون البيئة، الدكتور أحمد حمادي وكيل الأزهر بسوهاج، القمص يوحنا نائباً عن الأنبا باخوم، الدكتورة رشا إسحاق عضو مجلس النواب، الدكتورة غادة أحمد نائباً عن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات المحافظة والمؤسسات المعنية باللقاء، وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وفي كلمته قال عبدالخالق انه تم اختيار الجامعة ضمن الجامعات المشاركة في مؤتمر COP 27، مضبفاً انه بالتعاون مع المحافظة تم وضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية بناءاً على دراسة الوضع الراهن للمحافظة من كافة الوجوه المتعلقة بالمناخ وما نأمل الوصول إليه على ثلاثة مراحل عقدية حيث بدأت المرحلة الأولى من 2022 حتى 2030، ثم المرحلة الثانية 2030 حتى 2040 والأخيرة من 2041 حتى 2050، وذلك اتساقاً مع الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، مؤكداً على إنفراد جامعة سوهاج بوضع استراتيجية للمحافظة التي تقع في نطاقها.

و استعرض عبد الخالق ما نفذته الجامعة على مدار ٦ أشهر من حصر لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المختصين في دراسة التغيرات المناخية والبيئية، وحصر الأبحاث والأوراق العلمية ، كذلك رسائل الماجستير والدكتوراة الخاصة بذات الصلة، كما استعرض نماذج المحاكاة التي تم تنفيذها بالجامعة مثل تصنيع سيارة كهربائية صديقة للبيئة والاسفلت صديق للبيئه والمصنع من المخلفات الطبية الخطرة، بالاضافة إلى تصنيع أخشاب مقاومة للاحتراق ومنتجة من مخلفات المحاصيل الزراعية التي كان من الصعب التخلص منها.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين، أن الجامعة قامت خلال شهر أكتوبر بإستضافة كل فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية و التي تمثلت في لقاء الشباب، لقاء المرأة، لقاء المؤسسات و اللقاء الختامي الذي استعرضت فيه كل المؤسسات والهيئات بمحافظة بسوهاج أنشطتها ذات الصلة خلال الفترة الماضية.

واستعرض أحمد معوض ملخص عن الحوار الوطني للتغيرات المناخية على مستوى القطاعات الثلاث الرئيسة للجمهورية وهي قطاعات القاهرة الكبرى، قطاع الدلتا وأخيراً قطاع الصعيد والذي مثلته محافظة سوهاج واستضافته الجامعة.

وأوضح المهندس محمد عيسى أنه سوف يتم إعداد تقرير شامل بكل هذه الأنشطة ورفعه إلى وزارة البيئة تمهيداً لعرضه على مؤتمر الأطراف للمناخ COP27، والذي سوف يعقد في شرم الشيخ بداية شهر نوفمبر القادم.

وفي نهاية اللقاء قام الدكتور مصطفى عبدالخالق بتكريم جميع المشاركين وتسليم الدروع والشهادات لكل المتحدثين في اللقاءات التي تمت خلال شهر أكتوبر.