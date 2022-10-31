ديلى ميل: ضغوط على رئيس وزراء بريطانيا لوضع خطة للنمو الاقتصادى

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني ريشى سوناك تعرض لضغوط لوضع خطة جديدة للنمو الاقتصادي حيث ظهر أنه سيتم إلغاء مناطق الاستثمار وتقليص مشاريع البنية التحتية لتوفير السيولة.

وفي جولة من المقابلات الإعلامية ، وضع مايكل جوف وزير التسوية النهاية السياسية لخطة ليز تراس -رئيسة وزراء بريطانيا السابقة- لإنشاء العشرات من مناطق الاستثمار الضريبي المنخفض ، والتي كانت مركزية لأجندة النمو الخاصة بها.

وقال وزير التسوية إن خطط البنية التحتية الحكومية سيتم تقليصها أيضًا ، مع احتمال أن تكون المشاريع الرائدة "قيد المراجعة" بينما يتدافع الوزراء لملء ثقب أسود بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في المالية العامة.

وأضاف أنه سيتعين على الوزراء اتخاذ سلسلة من القرارات "المؤلمة" في ميزانية 17 نوفمبر لطمأنة الأسواق المالية بأن الحكومة جادة في موازنة الدفاتر.

قال المستشار السابق فيليب هاموند إن ريشي سوناك ووزير المالية جيريمي هانت كانا محقين في العمل على استقرار الاقتصاد. لكنه حذر من أنهم بحاجة ماسة إلى خطة نمو جديدة لدرء المزيد من الزيادات الضريبية في المستقبل.

من المتوقع أن تظهر التوقعات الرسمية المقرر إجراؤها الشهر المقبل أن النمو من المقرر الآن أن يكون "بشكل ملحوظ" أقل مما كان متوقعًا في السابق. قال اللورد هاموند إن سوناك واجه "تحديا كبيرا" فى الاقتصاد. وقال "عليه أن يعيد الاستقرار المالي ، ومن ثم عليه أن يضع خطة للنمو لأن هذا بصراحة ما نفتقده الآن".