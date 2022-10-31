خالد عباس: جدولة بعض مديونيات الشركات ومنح تيسيرات للمطورين العقارين بالعاصمة الإدارية

كتب أحمد عبد الرحمن

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، إنه لم يتم التأخر في الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن المشروع يعمل وفق منظومة متكاملة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم تجهيز طرق خاصة لدخول وخروج الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أنه بداية من شهر يناير المقبل سيتم انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة على أن يكتمل انتقال الحكومة مع أبريل 2023.

واستطرد المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن عدد موظفي الحكومة الذين سينتقلون إلى العاصمة الإدارية خلال العام المقبل، نحو 35 ألفًا وجاري إجراء الاختبارات، مضيفا: أنه من المتوقع أن يتم إعادة طرح أراضي على المطورين بداية من العام المقبل، والفترة المقبلة ستشهد دخول جهات كبرى في مشروعات بالمشاركة مع شركة العاصمة الإدارية.

وأردف، تم منح بعض التيسيرات للمطورين العقارين بسبب الظروف التي شهدها العالم مثل أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، حيث تم جدولة لبعض مديونيات الشركات.

وأوضح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الإدارية مدينة ذكية ويتوفر بها كل خدمات المرافق، ويتم إدارتها من خلال مركز تحكم، ونتشارك مع شركات أجنبية من أجل إدارة العاصمة الإدارية الجديدة بشكل على أعلى مستوى.

وأوضح أن ما تم إنفاقه على مرافق العاصمة الإدارية الجديدة يتجاوز 80 مليار جنيه، وتبلغ حجم استثمارات القطاع الخاص 300 مليار جنيه ممثلة في نحو 400 شركة.

واختتم أنه في المراحل النهائية لتوقيع عقد الإيجارات لمباني الوزارات والخدمات والتي تشمل 36 مبنى، وعلق ساخرًا أن التوقيع مع وزير المالية «عشان يضمن الإيجار».