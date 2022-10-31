اليوم السابع
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حبس لص الشقق السكنية فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:14 م
حبس لص الشقق السكنية فى القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات سجن - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية في منطقة الموسكى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الموسكى بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر، بإكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل شقة ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ،وبحوزته المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المشار إليها بأسلوب "كسر الباب".

كما أقر المتهم أمام قوات الأمن بأنه نظراً لسابقة عمله لدى المجنى عليه وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية داخل مسكنه إختمرت فى ذهنه فكرة سرقتها، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم  وإتهمه بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


سرقة

جرائم السرقة

حوادث الداخلية

شرطة الموسكى



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