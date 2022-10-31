اليوم السابع
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توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة بني سويف وتنسيقية شباب الأحزاب.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:24 م
توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة بني سويف وتنسيقية شباب الأحزاب.. صور جانب من اللقاء
بنى سويف هانى فتحى

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وقعت محافظة بني سويف بروتوكول تعاون مشترك مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مجال تطوير وتقديم الفرص التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للإمكانيات والموارد المتاحة بالمحافظة، وتوفير وإتاحة البرامج والمشروعات الثقافية والتوعوية، بجانب تشجيع المواطنين على المشاركة المجتمعية وتعزيز علاقة المواطن بالدولة والمجتمع، مع خلق جيل فعال ومتعاون، وتقديم الدعم والتدريب المطلوب لخلق فرص العمل المناسبة.
 
وقع على البروتوكول السيد محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والنائبة سها سعيد  عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وكذلك أيضا من أعضاء التنسيقية بمجلسي النواب الشيوخ: النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، النائبة راجية الفقي عضو مجلس الشيوخ، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ.
 
من جهته رحب محافظ بني سويف بتوقيع البروتوكول مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي يعد استكمالا لخطة عمل المحافظة في الفترة الحالية، التي ترتكز على التوسع في التعاون مع كل القوى السياسية والمجتمعية والجهات المعنية وشركاء التنمية لخدمة أبناء المحافظة، مشيداً بجهود التنسيقية، لاسيما وأنها توسعت في الجهود المجتمعية على مستوى محافظات مصر بشكل عام، وبصفة خاصة بمحافظة بني سويف، مؤكدا على أن توجه التنسيقية نحو بناء الشخصية المصرية المتكاملة تعليميا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا يعد داعما نوعيا لجهود ورؤية المحافظة واستراتيجيتها التنموية التي تستهدف 6 قطاعات اقتصادية وتنموية.
 
من جانبهم أعرب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن تقديرهم الكبير  لمحافظ بني سويف لما يقدمه من دعم لكل جهودهم، والتوجيه بتسهيل كافة المتطلبات بالتعاون مع الجهات التنفيذية المختصة، مؤكدين على أن محافظة بني سويف من المحافظات التي تشهد تطورا غير مسبوق في مختلف الميادين والقطاعات، في ظل القيادة الشابة التي تعتبر نموذجا مميزا لتجسيد نجاح وتفوق الشباب الذي يتكامل مع رؤية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن مشروع طموح يقوده ويشرف عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
 
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توقيع البرتوكول 

 

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المحافظ والتنسيقية 

 

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جانب من اللقاء

 

 
 

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