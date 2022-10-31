اليوم السابع
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توسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة لتصبح 16 متراً بدلاً من 8 أمتار.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:44 ص
توسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة لتصبح 16 متراً بدلاً من 8 أمتار.. صور توسعة وتطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
كتبت – مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة من خلال مركز البدرشين، أعمال توسعة وتدبيش مدخل طريق المنطقة الأثرية بسقارة، تمهيدا لتطوير ورصف الطرق لتسهيل حركة سير المواطنين، في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ خطة رصف وتطوير وتوسعة الطريق، ليصبح بعرض 16م بدلا من 8 أمتار، حيث تم إزالة التعديات على الطريق وجاري استكمال أعمال التطوير بمتابعة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

وفي سياق متصل، يواصل مركز البدرشين، رفع كفاءة شوارع صيدناوى، والمحكمة القديم، وعدد من الشوارع الحيوية ما بين رئيسية وفرعية، شملت أعمال رصف وتوسعات للطرق وتركيب أعمدة إنارة وتطوير للجزر الوسطى ورفع كفاءة أرصفة المشاة وتركيب بلاط إنترلوك بالشوارع الجانبية وبالوعات صرف للأمطار؛ لتسهيل حركة سير المواطنين.

وتستمر أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف طريق عمرو بن العاص، إلى جانب أعمال تطوير عدد من الشوارع الأخرى بالمدينة، حيث تم تمهيد وتجريد وتسوية الطرق والشوارع الداخلية بقرية كفر زهران التابعة للوحدة المحلية بالمرازيق، وإزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة وتوسعة الطريق بشارع الجمهورية، تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير الشامل، بالإضافة إلى إزالة البروز والتعديات بالقطاع الثاني بشارع عباس عناني للبدء في أعمال التطوير.

توسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة ليصبح بعرض 16م
توسعة مدخل المنطقة الأثرية بسقارة ليصبح بعرض 16م

 

تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
تطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

 

أعمال توسعة وتطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة
أعمال توسعة وتطوير مدخل المنطقة الأثرية بسقارة

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