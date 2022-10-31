تفعيل 117 حصة استيرادية موقوفة لإنهاء الخصومة في بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت الغرفة التجارية المصرية ببورسعيد، برئاسة محمد سعده، اليوم الأحد، عن أن الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة لمدينة بورسعيد، قد صدق على تفعيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لـ 117 اسم إنهاء خصومة.

وأشارت الغرفة، في بيان لها، إلى أن ذلك يأتي في إطار الجهود التي بذلتها الغرفة لتفعيل الحصص الاستيرادية الموقوفة التي تم قبولها في لجنة التظلمات، ولكن تم إيقافها بمعرفة الجهاز لرفع دعاوى قضائية، وانتهى الحكم فيها بإنهاء الخصومة، وسلم أصحابها الأحكام والأوراق اللازمة إلى الجهاز التنفيذي.

وناشدت الغرفة أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة ممن تنطبق عليهم الشروط السابقة (تم قبولهم في لجنة التظلمات - ولديهم أحكام إنهاء خصومة) ولم يسلموا الأحكام إلى الجهاز التنفيذي سرعة التوجه إلى الجهاز التنفيذي لاستكمال المستندات اللازمة.

واكدت الغرفة التجارية ببورسعيد على أنها تتابع بشكل مستمر وتكثف جهودها واتصالاتها مع كافة الجهات المعنية بشأن المشكلات الخاصة بمنتسبيها على كافة الأصعدة.