تعليم كفر الشيخ يكرم طالبتين و17 موجها ومعلما لحصولهم على مراكز متقدمة

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالبتين، روضة محمود إبراهيم، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير، والطالبة دعاء محمد سعد، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير، وذلك بحضور محيي عبدالسلام، موجه عام الصحافة.

وعرضت الطالبتان نماذج من أعمالهما الفنية التي تنم عن موهبة متميزة لدى كل واحدة منهما موضحا أهمية الموهبة وتنميتها واستمع سيادته إلى شرح منهما لطرق الرسم التي تتبعها كلاهما في أعمالهما الفنية، مقدما شهادة شكر وتقدير للطالبتين تحفيزا وتشجيعا لمزيد من التميز والعطاء.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 17موجهًا ومعلماً بتوجيه عام المجال الصناعي الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الوزارة، وذلك بحضور منصور الزيات، موجه عام المجال الصناعي، مشيداً بما تحقق مبينا أهمية الأنشطة بشكل عام والمجالات بشكل خاص في تنمية قدرات الطلاب اليدوية وخلق جيل يقدر قيمة العمل الحرفي وأهميته.



وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبه متميزة



تكريم تلميذه حاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية



تكريم طالبه متميزة في الصحافة