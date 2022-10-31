اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعليم كفر الشيخ يكرم طالبتين و17 موجها ومعلما لحصولهم على مراكز متقدمة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 09:55 م
تعليم كفر الشيخ يكرم طالبتين و17 موجها ومعلما لحصولهم على مراكز متقدمة تكريم طالبه متميزة في الصحافة
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرم  محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالبتين، روضة محمود إبراهيم، الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير، والطالبة دعاء محمد سعد، الحاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير، وذلك بحضور محيي عبدالسلام، موجه عام الصحافة.

وعرضت الطالبتان نماذج من أعمالهما الفنية التي تنم عن موهبة متميزة لدى كل واحدة منهما موضحا أهمية الموهبة وتنميتها واستمع سيادته إلى شرح منهما لطرق الرسم التي تتبعها كلاهما في أعمالهما الفنية، مقدما شهادة شكر وتقدير للطالبتين تحفيزا وتشجيعا لمزيد من التميز والعطاء.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 17موجهًا ومعلماً بتوجيه عام المجال الصناعي الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الوزارة، وذلك بحضور منصور الزيات، موجه عام المجال الصناعي، مشيداً بما تحقق مبينا أهمية الأنشطة بشكل عام والمجالات بشكل خاص في تنمية قدرات الطلاب اليدوية وخلق جيل يقدر قيمة العمل الحرفي وأهميته.

وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبه متميزة
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم طالبه متميزة

 

تكريم تلميذه حاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية
تكريم تلميذه حاصلة على المركز العاشر على مستوى الجمهورية

 

تكريم طالبه متميزة في الصحافة
تكريم طالبه متميزة في الصحافة

 

تكريم معلمي وموجهي المجال الصناعي
تكريم معلمي وموجهي المجال الصناعي

 

 


كفر الشيخ

مجال صناعي

تعليم كفر الشيخ

انشطة طلابية

وزارة التربية والتعليم

كاريكاتير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة