تعرف على عدد شون القطاع العام والخاص والمخزون المتوافر عام 21/2020..انفوجراف

كتب: مدحت عادل

رصدت النشرة السنوية لإحصاءات التخزين لحساب الغير بمنشآت القطاع العام -الأعمال العام والقطاع الخاص- لعام 2020/2021، مجموعة من المؤشرات الهامة والمتعلقة بتوزيع الشون والأرصدة المتوافرة حتى نهاية العام المالي 20/21.

وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف توزيع هذه المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ عدد الشون فى القطاع العام/الأعمال العام 450 شونة عام 2020/2021.

سجل عدد الشون فى القطاع الخاص 72 شونة عام 2020/2021.

بلغ عدد المخازن فى القطاع العام/ الأعمال العام 731 مخزن عام 2020/2021.

بلغ عدد المخازن فى القطاع الخاص427 مخزن عام 2020/2021.

سجل رصـيد آخر العـام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 544.2 ألف طن.

مثل القمح نسبة 97.5% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد آخر العام منه 530.5 ألف طن عام 2020/2021.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات والملابس والمنتجات الجلدية 61.4 ألف طن.

مثل دقيق القمح البلدى نسبة 1% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد آخر العام منه 613 طن عام 2020/2021.

بلغ عدد الثلاجات فى القطاع العام / الأعمال العام 3 ثلاجة.

سجل عدد الثلاجات فى القطاع الخاص 3347 ثلاجة.

وبلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 5.6 مليون طن.

تمثل البطاطس نسبة 40.2% من إجمالى المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 2.3 مليون طن.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة المنتجات الغذائيـة والمشـروبات والتبـغ والمنسـوجات والملابـس والمنتـجات الجـلدية 701.9 ألف طن.

تمثل اللحوم البقرى المجمدة نسبة 13.5% من إجمالى هذه المجموعة حيث بلغ رصيد أخر العام منها 95.1 ألف طن.

بلغ عدد الصوامع فى القطاع العام/ الأعمال العام 13 صومعة.

بلغ عدد الصوامع فى القطاع الخاص 5 صوامع عام.

بلغ رصيد آخر العام من مجموعة منتجات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك 667.8 ألف طن قمح.

يمثل نسبة 100% من إجمالى المجموعة عام 2020/2021.