تشغيل العيادات الخارجية بمستشفيات الشرقية فترة مسائية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفعيل خدمة العيادات الخارجية التخصصية بالفترة المسائية بجميع مستشفيات صحة بالمحافظة في مختلف التخصصات من الساعة الثانية ظهراً وحتى السادسة مساءا عدا الإجازات والعطلات الرسمية.

أضاف وكيل وزارة الصحة إلى أنه سوف يتم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية تحت اشراف ومتابعة فريق من الإستشاريين والإخصائيين في تخصصات ( الجراحة - الجلدية - باطنة – عظام – مخ وأعصاب – أورام – نساء وولادة – أطفال – أسنان - العلاج الطبيعي ) بالإضافة إلى تقديم خدمات الفحوصات المعملية والأشعة التشخيصية ورسم القلب والموجات فوق الصوتية.

من جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمبادرة مديرية الصحة في تفعيل خدمة العيادات الخارجية التخصصية بالفترة المسائية بمنافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة لها للقضاء على ظاهرة التكدس والزحام بالعيادات في الفترة الصباحيه وتقليل زمن الإنتظار وتقديم خدمات صحية للمواطنين.

مؤكد ان الدولة تولى إهتماماً خاصاً بتطوير قطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضي وذلك إيماناً بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لأعلى معايير الجودة.