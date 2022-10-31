تدريب طلاب خدمة اجتماعية بحلوان على برنامج وعى التربية الإيجابية

كتب محمد صبحى

اختتمت كلية الخدمة الإجتماعية جامعة حلوان فاعلية برنامج تدريب المدربين على برنامج وعى وبرنامج التربية الايجابية برعاية كلا من وزارة التضامن الاجتماعى ومنظمة اليونيسيف، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان حيث افتتح فعاليات التدريب الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية والذي أشاد بأهمية الوعى فى المجتمع المصري خلال الفتره الراهنة ودوره الهام فى تنمية الأسرة المصرية والتى هى نواة المجتمع وشاركه فى الافتتاح وكلاء الكلية الدكتور وجدى محمد بركات وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة صفاء خضير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذين أشادوا بالجهود المبذولة فى الفترة الحالية لتنمية وعى الاسرة المصرية.

وشارك نخبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الخدمة الإجتماعية فى هذا البرنامج التدريبى، الدكتورة أمال زكى وكيل ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة ماري رامون مسئول مبادرة وعى بوزارة التضامن الاجتماعى.

واستهدف البرنامج التدريبى تزويد المدربين بمجموعة من المعارف والمهارات التقنيه فى مجال تدريب الطلاب على برنامج وعى، وبرنامج التربية الأسرية الايجابية بما يخدم فى ذلك المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وعقد البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام مع المدربين الدكتورة سحر داود استشاري الطب النفسي و مدرب معتمد لبرامج الاسرة والتربية الايجابية باليونيسيف، أمال مستشار الوزيرة لشئون العمل الاهلى، تحت إشراف أستاذ أحمد شاهين مسئول مبادرة وعى بوزارة التضامن الاجتماعى، محمد الشرابي، ياسمين مسئولى الإدارة بالوزارة ، الدكتورة وردة السيد ممثل منظمة اليونيسيف.

وحضر التدريب مجموعة متميزة من الأفاضل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع الأقسام العلمية بكلية الخدمة الاجتماعية وكانوا مشاركين بقوة فى جميع فاعليات التدريب.