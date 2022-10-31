بسبب خلافات مالية.. تجديد حبس المتهم بقتل شاب بآلة حادة فى حدائق أكتوبر

كتب: أحمد إسماعيل

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس المتهم بقتل شاب في حدائق أكتوبر، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وقررت النيابة العامة بأكتوبر في وقت سابق، حبس المتهم، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثمان، لبيان سبب الوفاة وما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

كما أمرت النيابة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة، وانتقلت إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص داخل شقة بحدائق أكتوبر، بإجراء التحريات، تبين أن شاب اعتدى على صديقه بآلة حادة، بسبب خلافات بينهما، ما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.