باحث لـ"القاهرة الإخبارية": يجب مناقشة بناء سلاسل عربية عربية بقمة الجزائر

كتب أحمد عرفة

قال أبو الفضل الإسناوى، الباحث المتخصص في الشئون السياسية والاستراتيجية، إن القمة العربية هذه الدورة، تمثل أهمية كبيرة، وتعقد في الجزائر، وهذا يمثل أهمية كبرى، خاصة أن الجزائر تشكل ذاكرة حقيقية لدى كل قادة العرب.

وأضاف الباحث المتخصص في الشئون السياسية والاستراتيجية، خلال برنامج هذا المساء، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن القمة العربية الحالية هي الأصعب، وتأتى في سياق دولى مضطرب للغاية، بسبب انعكاسات إقليمية ودولية واسعة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات العربية الروسية، موضحا أن الصراع الروسى الأوكرانى قد يعيد التحالفات السياسية.

وأوضح الباحث المتخصص في الشئون السياسية والاستراتيجية، أن الأمن الغذائي والبيئى على رأس القضايا المعروضة على القمة العربية، فهناك مشكلات تحتاج لتصور عربى واضح، ولابد من مناقشة إعادة بناء سلاسل عربية عربية.

ولفت الباحث المتخصص في الشئون السياسية والاستراتيجية، إلى أن هناك دول عربية لديها ثروات ودول عربية لديها قوة بشرية عاملة، ولابد من تصور تام من القمة فيما يتعلق بالسلاسل العربية العربية.