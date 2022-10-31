انتظام أعمال امتحان شهر أكتوبر لطلاب سنوات النقل ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، مع مسؤولى التربية التعليم، انتظام أعمال امتحان شهر أكتوبر، لطلاب سنوات النقل، والتى بدأت "أمس الأحد" وتختتم الخميس المقبل، حيث يؤدى الامتحان طلاب الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى، وطلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى، والصفين الأول والثانى الثانوى، وذلك أثناء اليوم الدراسي.

جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التعليم محمد عبد التواب مع المحافظ، لمتابعة سير الامتحان، والذى يتم عقده خلال اليوم الدراسى بجميع المدارس على مستوى المحافظة على أن يستكمل اليوم الدراسى وفق الجدول الدراسى اليومى عقب انتهاء التلاميذ من أداء الامتحان، مشيرا إلى توجيهات المحافظ بالمتابعة المستمرة للالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم.

حيث أشار وكيل الوزارة، إلى تفقده "اليوم" عدداً من المدارس التابعة لإدارة تعليم اهناسيا، بحضور الأستاذ عصام خالد مدير الإدارة، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحان الشهرى، وتوافر كافة التسهيلات اللازمة لعقد الامتحان الذى يعقد على مستوى مدارس الجمهورية "فى نفس التوقيت"، مشيراُ إلى أن أسئلة الامتحانات قام بوضعها الموجهين وفق خطة توزيع المناهج، وتغطى ما تم دراسته خلال شهر أكتوبر الجاري.

كما تضمنت الزيارة، تفقد منظومة العمل بديوان عام الإدارة التعليمية، لمتابعة انتظام وانضباط العاملين بالإدارة والوقوف على مدى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديرى المراحل لمناقشة الإيجابيات والسلبيات التى لاحظها أثناء متابعة المدرسة وإيجاد الحلول السريعة وتلافى السلبيات.